Втеча через балкон і тріснуті валізи: Камалія показала свої пригоди у Фінляндії. ВІДЕО

Після яскравої відпустки у Буковелі співачка Камалія разом із чоловіком вирішили влаштувати своїм дівчаткам Арабеллі і Мірабеллі зимову казку.

Тож новорічні канікули виконавиця з сім’єю провела у Лапландії.

Судячи із захоплених постів у соцмережах, відпочинок пройшов на високому рівні та сподобався Камалії з дітьми. Однак і без пригод не обійшлося.

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У день від'їзду двері номера, де зупинилася сім'я артистки, було заблоковано. Ані Камалія, ані Захур не змогли знайти нікого з персоналу.

"Двері заблокували незрозуміло чому. Перша година дня. Ми змушені передавати валізи через балкон. Добре, що ми на першому поверсі", – повідомила артистка на відео, яким поділилася в Instagram.

Не зважаючи на труднощі, Камалії вдалося зберегти позитивний настрій і почуття гумору.

"Пригоди родини Захур у Фінляндії", - жартівливо прокоментувала співачка.

Камалії з родиною вдалося вибратися із заблокованого готелю та вчасно приїхати до аеропорту

І хоча Камалії вдалося встигнути на літак, повернення в Україну теж не обійшлося без неприємностей.

"Як же без ложки дьогтю в діжці меду? У нас було сім валіз, і витримали випробування лише дві. Велике спасибі авіакомпанії за "дбайливе" ставлення до речей ваших пасажирів!" – поіронізувала Камалія.

Співачка припустила, що причиною тріщин у валізах також міг бути сильний мороз, але більше схиляється до думки, що їх потрощили необережні працівники авіаліній

Варто нагадати, що родина Захур не боїться труднощів і навіть полюбляє екстремальні пригоди.

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