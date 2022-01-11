Втеча через балкон і тріснуті валізи: Камалія показала свої пригоди у Фінляндії. ВІДЕО
Після яскравої відпустки у Буковелі співачка Камалія разом із чоловіком вирішили влаштувати своїм дівчаткам Арабеллі і Мірабеллі зимову казку.
Тож новорічні канікули виконавиця з сім’єю провела у Лапландії.
Судячи із захоплених постів у соцмережах, відпочинок пройшов на високому рівні та сподобався Камалії з дітьми. Однак і без пригод не обійшлося.
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У день від'їзду двері номера, де зупинилася сім'я артистки, було заблоковано. Ані Камалія, ані Захур не змогли знайти нікого з персоналу.
"Двері заблокували незрозуміло чому. Перша година дня. Ми змушені передавати валізи через балкон. Добре, що ми на першому поверсі", – повідомила артистка на відео, яким поділилася в Instagram.
@kamaliyazahoor67 #заполярнымкругом #Лапландия #KamaliyaZahoor67 #Леви ♬ Кавказская пленница - Vengerov & Fedoroff
Не зважаючи на труднощі, Камалії вдалося зберегти позитивний настрій і почуття гумору.
"Пригоди родини Захур у Фінляндії", - жартівливо прокоментувала співачка.
І хоча Камалії вдалося встигнути на літак, повернення в Україну теж не обійшлося без неприємностей.
"Як же без ложки дьогтю в діжці меду? У нас було сім валіз, і витримали випробування лише дві. Велике спасибі авіакомпанії за "дбайливе" ставлення до речей ваших пасажирів!" – поіронізувала Камалія.
@kamaliyazahoor67 #KamaliyaZahoor67 #windroseairlines ♬ оригинальный звук - Kamaliya Zahoor
Варто нагадати, що родина Захур не боїться труднощів і навіть полюбляє екстремальні пригоди.
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