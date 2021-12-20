"Спробуйте так пострибати": Камалія відповіла хейтерам на закиди щодо своєї фізичної форми. ВІДЕО

Співачка Камалія, яка нещодавно зняла всю родину у новорічному кліпі, показала у своєму Instagram, як тенується для хорошої форми.

Артистка надає перевагу танцям. І не звичайній хореографії, як, наприклад, Брітні Спірз, а з додатковими вагами, що зветься Кенго Джампінгом.

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"Відповідь всім, хто думає, що я не ходжу до залу і не займаюся спортом. Ану, спробуйте так пострибати й потанцювати з черевиками вагою 3,5 кг кожен", – написала зірка.

Камалія хоч і витанцьовує складну програму, однак не відмовляється поласувати смачненьким, особливо у новорічну ніч. Про це вона розповіла за лаштунками зйомок святкового концерту "Музична платформа".

"Обов’язково мають бути всі традиційні страви – оселедець під шубою, олів’є, печінковий салат, канапки з ікрою, нарізки різноманітні, звичайно ж, запечена фарширована качка. Це все зазвичай готує мама, але я теж можу", – розповіла зірка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія показала, яку б’юті-процедуру проводить разом з доньками.

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