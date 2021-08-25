Доки мама не бачить: 7-річні доньки Камалії підбили тата на екстремальну пригоду. ВІДЕО

Арабелла та Мірабелла, 7-річні доньки співачки Камалії - дівчатка не з боязких. Під час відпочинку в Туреччині двійнята політали на параплані, причому примудрилися зробити це без дозволу мами.

На авантюру вони підбили татка, Мохаммада Захура, який не зміг відмовити своїм принцесам.

Відео Камалія поділилася в Instagram.

Доньки Камалії влаштували мамі сюрприз

Сподіваємось, Захур накрапав жінці валер'янки, перш ніж давати дивитися відео )

"Я поїхала з Туреччини лише на один день, щоби бути хедлайнером концерту на честь 3-річчя України в Чернігові, і погляньте, який сюрприз мені піднесли мої принцеси? Так - політ на параплані", - написала артистка.

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"Вони питали в мене раніше, але я побоялася їх пустити туди, але якимось чином їм вдалося переконати свого безвідмовного тата. Діти такі маніпулятори", - констатувала Камалія.

На початку вересня доньки Камалії святкуватимуть свій 8-ий день народження. Політ на параплані дівчатка вже можуть викреслювати з вішлістів

Як відомо, співачка свого часу розказувала, що в їхній сім'ї вона - "поганий поліцейський". Захур же зізнавався, що в них удома матріархат.

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