Доки мама не бачить: 7-річні доньки Камалії підбили тата на екстремальну пригоду. ВІДЕО
Арабелла та Мірабелла, 7-річні доньки співачки Камалії - дівчатка не з боязких. Під час відпочинку в Туреччині двійнята політали на параплані, причому примудрилися зробити це без дозволу мами.
На авантюру вони підбили татка, Мохаммада Захура, який не зміг відмовити своїм принцесам.
Відео Камалія поділилася в Instagram.
"Я поїхала з Туреччини лише на один день, щоби бути хедлайнером концерту на честь 3-річчя України в Чернігові, і погляньте, який сюрприз мені піднесли мої принцеси? Так - політ на параплані", - написала артистка.
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"Вони питали в мене раніше, але я побоялася їх пустити туди, але якимось чином їм вдалося переконати свого безвідмовного тата. Діти такі маніпулятори", - констатувала Камалія.
Як відомо, співачка свого часу розказувала, що в їхній сім'ї вона - "поганий поліцейський". Захур же зізнавався, що в них удома матріархат.
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