Дімопулос у боді чуттєво повигиналася на столі. ВІДЕО
Вівторок, 14 вересня 2021, 09:32
Переможниця минулорічних "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала підписникам свого Instagram відеобекстейдж нової фотосесії - мабуть, іще гарячіший за її майбутній результат.
34-річна ексспівачка приймала млосні пози перед камерою, демонструючи струнке і звабливе тіло.
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Як відомо, Санта категорично не здатна сидіти на дієтах та надає перевагу збалансованому харчуванню й інтервальному голодуванню.
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