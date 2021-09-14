Дімопулос у боді чуттєво повигиналася на столі. ВІДЕО

Переможниця минулорічних "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала підписникам свого Instagram відеобекстейдж нової фотосесії - мабуть, іще гарячіший за її майбутній результат.

34-річна ексспівачка приймала млосні пози перед камерою, демонструючи струнке і звабливе тіло.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Як відомо, Санта категорично не здатна сидіти на дієтах та надає перевагу збалансованому харчуванню й інтервальному голодуванню.

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