Дружина Ступки розказала, що вони поробляють в Америці та чи збираються повертатися

Актор Дмитро Ступка разом із дружиною Поліною Лагуновою і донькою Богданою уже кілька місяців живуть у Каліфорнії.

Чим вони там займаються та чи збираються повертатися на батьківщину, Поліна розповіла виданню "Сегодня".

"Ми дуже любимо Америку і хотіли побути тут довше, приємна погода, і ми не любимо сніг. Плюс тут можна знайти багато натхнення по роботі та пройти пару майстер-класів", – зазначила Логунова.

Ступка з Логуновою вирішили пожити в Америці

Телеведуча також розказала, що живуть вони у спокійному сімейному районі.

"Зараз ведемо роботу віддалено в Україні, я проходжу навчання за своїми професіями та зустрічаюся з різними цікавими людьми, я безперечно стала іншою, після довгого візиту сюди", - зауважила Логунова.

"Контролювати бізнес нам вдалося, моя команда дівчаток чудово справляється, і я їм шалено вдячна, що вони підлаштувалися під мій час. Моя найкраща команда найнадійніша і працьовита", - запевнила Поліна.

Судячи з Instagram Поліни, вони вже і в США працює стилістом з волосся фото з instagram

Дружина Ступки також зауважила, що вони не виключать переїзду до США.

"Щодо постійного місця проживання – були такі думки, у нас багато залишилося в Україні, і якщо й ухвалимо рішення отримати документи для проживання, то доведеться часто перетинати океан. Думаю, Діма приїде (в Україну – ред..) раніше, у нього попереду проєкти та зйомки, я поки що залишусь тут, перечекаю зиму, а там буде видно", – повідомила Поліна.

Логунова не виключає, що може залишитися в Америці назавжди

На запитання, чим займається в Америці їхня 4-річна донька Богдана, Логунова сказала:

"Ходить у садок і чудово вже говорить англійською, що мене шалено радує".

Богдані, мабуть, легше за всіх звикати до нового життя та вчити мову

Нагадаємо, минулого року Логунова жалілася, що Ступка її не забезпечує, а він, у свою чергу, казав про конфлікти дружини з його мамою.