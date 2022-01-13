"Побита життям" Мадонна в халаті та панчохах засвітила гігантський синець та інтимне місце
63-річна американська попзірка Мадонна вкотре епатувала публіку дивними та відвертими фото.
Співачка знялася у халатику і подраних панчохах, продемонструвавши величезний синець на лівому стегні.
Новими світлинами вона поділилася в своєму Instagram.
"Життя мене побило! Гадаєш, мені не пох*й? Лише Дияволу не все одно", - написала Мадонна.
Нагадаємо, раніше поп-зірка поділилася не менш зухвалим аутфітом. До речі, на одному з фото Мадонна теж з унітазом.
А ще раніше фанати підловили зірку на відвертому фотошопі.
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