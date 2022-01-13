"Побита життям" Мадонна в халаті та панчохах засвітила гігантський синець та інтимне місце

13 січня 2022, 11:17

63-річна американська попзірка Мадонна вкотре епатувала публіку дивними та відвертими фото.

Співачка знялася у халатику і подраних панчохах, продемонструвавши величезний синець на лівому стегні. 

Новими світлинами вона поділилася в своєму Instagram.

 
Звідки у зірки цей синець - вона не пояснила
фото з instagram

"Життя мене побило! Гадаєш, мені не пох*й? Лише Дияволу не все одно", - написала Мадонна.

 
Схоже, життя дійсно "потріпало" співачку
 
Халатик від Versace, між іншим
 
Мадонна в черговий раз демонструє світові свої труси
 
Трішки прикрас та бюсту від самої Мардж
 
Мадонна показала світу ще й свою дупу

Нагадаємо, раніше поп-зірка поділилася не менш зухвалим аутфітом. До речі, на одному з фото Мадонна теж з унітазом.

А ще раніше фанати підловили зірку на відвертому фотошопі.

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