"Побита життям" Мадонна в халаті та панчохах засвітила гігантський синець та інтимне місце

63-річна американська попзірка Мадонна вкотре епатувала публіку дивними та відвертими фото.

Співачка знялася у халатику і подраних панчохах, продемонструвавши величезний синець на лівому стегні.

Новими світлинами вона поділилася в своєму Instagram.

Звідки у зірки цей синець - вона не пояснила фото з instagram

"Життя мене побило! Гадаєш, мені не пох*й? Лише Дияволу не все одно", - написала Мадонна.

Схоже, життя дійсно "потріпало" співачку

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Нагадаємо, раніше поп-зірка поділилася не менш зухвалим аутфітом. До речі, на одному з фото Мадонна теж з унітазом.

А ще раніше фанати підловили зірку на відвертому фотошопі.

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