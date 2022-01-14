Кеті Перрі заінтригувала ФОТО топлес

Aмериканська співачка Кеті Перрі, яка в серпні 2020 року народила доньку акторові Орландо Блуму, привернула увагу фанатів знімками, де, зокрема, постала топлес.

Щоправда, розвернувшись дупцею до камери і засвітивши лише трішки грудей.

Гарячими світлинами 37-річна зірка поділилася в своєму Instagram.

Пустунка Кеті попозувала в самих кюлотах фото з instagram перрі

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"Запалимо, бейбі", - підписала Кеті серію фото, зроблених за лаштунками її шоу в Вегасі.

Іще артистка попозувала у лососевому корсеті, який підкреслив її апетитні принади.

А ось і весь сценічний лук

Пишні груди артистка упакувала в корсет

До слова, як пише The Daily Mail, в одному із недавніх інтерв’ю Кеті пожартувала, що хоче "прийти у форму", так, як це зробили її музичні конкуренти, Ед Ширан та Адель.

Власне, схоже, Перрі і так не пасе задніх у цьому сенсі, і її струнка довагітна фігурка вже повністю повернулася.

Кеті Перрі надихнули успіхи Адель та Еда у схудненні

Нагадаємо, Кеті ніколи не соромилася свого тіла і навіть не побоялася показатися в спідньому через 5 днів після пологів.

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