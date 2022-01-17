Ребрик вразила танцювальною майстерністю в руках чоловіка. ФОТО

Телеведуча Лілія Ребрик у минулому займалася танцями. Згадати бальні підтримки зірка вирішила в парі разом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким.

"Просто настрій сьогодні грайливий… Всім бажаємо обіймів, танців та усмішок", – написала ведуча під знімками із чоловіком.

До речі, роман у пари закрутився саме під час танцювального шоу

Нагадаємо, наприкінці 2021-го пара відсвяткувала 10-ту річницю шлюбу. З цієї нагоди Лілія та Андрій провели романтичний вікенд у Барселоні.

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