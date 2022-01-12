"Спільні мрії та план на наступну 5-річку": Ребрик розповіла, що вони з Диким подарували одне одному

У грудні телеведуча та акторка Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий відсвяткували 10-річчя шлюбу, тобто рожеве весілля. Із цієї нагоди парочка не лише з'їздила до Барселони, а і зробила одне одному дуже особливий подарунок.

Про це Ліля розказала в інтерв'ю журналу "Теленеделя".

Андрій і Лілія відсвяткували 10-річчя шлюбу фото пресслужби

Зі слів Ребрик, у "дикої сімейки" є традиція дарувати одне одному на річницю весілля гарне взуття. А цього року вони домовилися зробити презенти в рожевих кольорах.

"Насправді ми завжди крім взуття даруємо щось, що відповідає назві весілля. На чавунне, наприклад, сковорідку та різне кухонне приладдя. На "жестяне" у нас був family look – футболки з написом "Жесть". А цього разу ми ще подарували одне одному будинок мрії!", - оголосила телезірка.

Як пояснила Лілія, кілька років тому вони з чоловіком побудували дачу за містом, де сім'я насолоджується відпочинком та чистим лісовим повітрям. І за час карантину вони так полюбили заміське життя, що вирішили придбати будинок під Києвом.

"Круто ж, коли люди мають спільні мрії, цілі та план на найближчу п'ятирічку. Люди ніколи не повинні зупинятися, навіть коли їм здається, що в них уже все є, треба постійно підвищувати свою планку. Це змушує бути в тонусі", - зазначила вона.

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"Щоправда, сподіваюся, що ми заїдемо у свій будинок не за п'ять років, а раніше. (Сміється.) Хоча роботи дуже багато: є лише коробка, в якій треба все довести до пуття", - додала актриса.

Як відомо, Ліля з Андрієм виховують двох доньок: 9-річну Діану та Поліну, якій навесні виповниться 4.

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