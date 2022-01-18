Хіларія Болдуїн показала, як її діти заробляють пародіями на The Beatles. ВІДЕО

Дружина актора Алека Болдуїна Хіларія часто ділиться із підписниками кумедними знімками дітей.

Цього разу матуся 6-ох показала, як її нащадки вдають із себе вуличних музикантів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

"Я запитала дітей, чи хочуть вони піти до музею сьогодні. Замість цього, вони захотіли бути вуличними музикантами та грати пісні The Beatles. Я принесла бляшанку, щоб люди могли давати їм монетки. Я часто йду назустріч їхнім планам, даючи їм відчуття автономії. І життя виявляється набагато цікавішим в уяві дітей. Ми пішли до Центрального парку, і вони наполягли, щоб ми зупинилися під мостом. Заробили 28 центів і пишалися собою", – написала Хіларія.

Підготовка до виступу була "надсерйозною"

Звісно, малеча продумала всі організаційні моменти

Нагадаємо, якось Хіларія продемонструвала "неідеальний" сімейний портрет, на якому позувало усе сімейство.

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