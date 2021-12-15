Дружина Болдуїна показала "ідеально недосконале" фото із шістьма дітьми

Голлівудський актор Алек Болдуїн та його дружина Хіларія виховують шістьох спільних дітей. Зворушливим знімком родини благовірна актора поділилася у своєму Instagram.

"Святкове фото 2021? Трохи дике, вільне й ідеально недосконале", – написала Хіларія під знімком.

Попозувати вдалося лише найменшій донечці Марії фото instagram@hilariabaldwin

Хіларія та Алек одружилися у 2012-му. За рік у пари народилася донька Кармен, потім син Рафаель у 2015-му і Леонардо у 2016-му. За два роки у подружжя з’явився ще один син Ромео, а у 2020-му – знову хлопчик, якого назвали Єдуардо. Цього року пара вкотре пізнала радощі батьківства. Алек та Хіларія звернулися до сурогатної матері, яка народила їм донечку Марілу.

У 62-річного Алека також є старша донька від шлюбу з голлівудською акторкою Кім Бесінджер Айрленд.

Нагадаємо, нещодавно помічниця режисера фільму "Іржа" подала до суду на Болдуїна. За її словами, сцени, під час зйомок якої актор випадково застрелив операторку українського походження Галину Гатчинс, не було у сценарії.

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