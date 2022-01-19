Трінчер, Сумська та акторський дебют жінки Остапчука: у Києві презентували комедію про блогерів

Нотаріуска Христина Остапчук тепер може називати себе не лише блогеркою, а й актрисою. Адже здійснилася ще одна її мрія – зіграти у кіно.

Чоловік Христини, Володимир Остапчук виступив продюсером комедії під назвою "Любов і Блогери", яку 18-го січня презентували у столиці.

У фільмі зустрілися професійні актори та зірки соцмереж.

"Вперше за 30 років українського кінематографу ми поєднали покоління професійних акторів і інфлюенсерів, за якими слідкують мільйони людей у простих, народних умовах. Ми намагалися створити таку сучасну комедію, яка буде простою та зрозумілою для всіх. Думаю, нам це вдалося", - сказав Остапчук.

Остапчук тепер ще й кінопордюсер

Головні ролі у фільмі зіграли Ольга Сумська, Вадим Новіцький, Назар Задніпровський, Анна Трінчер, Георгій Делієв, Іван Кухарчук та інші.

Христина і Володимир Остапчуки презентували фільм про блогерів

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Актори та продюсери фільму "Любов і Блогери"

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