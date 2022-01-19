Трінчер, Сумська та акторський дебют жінки Остапчука: у Києві презентували комедію про блогерів

Середа, 19 січня 2022, 16:20

Нотаріуска Христина Остапчук тепер може називати себе не лише блогеркою, а й актрисою. Адже здійснилася ще одна її мрія – зіграти у кіно.

Чоловік Христини, Володимир Остапчук виступив продюсером комедії під назвою "Любов і Блогери", яку 18-го січня презентували у столиці.

У фільмі зустрілися професійні актори та зірки соцмереж.

"Вперше за 30 років українського кінематографу ми поєднали покоління професійних акторів і інфлюенсерів, за якими слідкують мільйони людей у простих, народних умовах. Ми намагалися створити таку сучасну комедію, яка буде простою та зрозумілою для всіх. Думаю, нам це вдалося", - сказав Остапчук.

 
Остапчук тепер ще й кінопордюсер 

Головні ролі у фільмі зіграли Ольга Сумська, Вадим Новіцький, Назар Задніпровський, Анна Трінчер, Георгій Делієв, Іван Кухарчук та інші.

 
Христина і Володимир Остапчуки презентували фільм про блогерів 
 
Володимир Остапчук, Ольга Сумська, Олексій Гончаренко і Євген Таллер 
 
Анна Трінчер прийшла на показ уже з новими грудьми, розмір яких важко оцінити у цій сукні 
 
Катерина Осадча вигуляла свою тайську засмагу 
 
Саша Бо теж прийшла на фільм, але чомусь без свого бойфренда 
 
Раміна Есхакзай та її хлопець Євген Пронін 
 
Співачка Lida Lee
 
Міла Кузнєцова вигуляла в кіно свої циці-рекордсменки 
 
Актриса Наталка Денисенко 
 
Актори та продюсери фільму "Любов і Блогери" 
 
Сабіна Мусіна з донькою-блогеркою Пупсі Кірою 
 
Володимир Остапчук, Юрій Нікітін і Євген Таллер 
 
 
Павло Зібров завжди там, де молодь 


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