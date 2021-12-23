"Допоможіть обрати розмір": Трінчер призначила дату операції зі збільшення грудей

20-річна співачка і актриса Анна Трінчер оголосила, що таки наважиться на збільшення грудей. Вона вже навіть призначила дату операції.

А от із розміром майбутніх циць дівчина поки не визначилася. Тож попросила підписників допомогти обрати.

"Трясусь... боюся... але дуже вже мрію прокинутися, почати нести фігню всяку від наркозу і побачити це на власні очі. Час прибирати страхи та виконувати свої мрії", - написала Аня в Instagram.

"А поки допоможіть вибрати розмір! На першому фото – той, що подобається мені (3); на другому – менший (2,5); на третьому айбільший (3,5)", - попросила Трінчер.

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Цей варіант подобається Ані найбільше

Ці груди - найменші, 2,5 розмір

А це вже найбільші. То які ж обрати? Ми голосуємо за 3-й розмір :)

Нагадаємо, нещодавно Трінчер зізналася, що її ставлення до свого тіла напряму залежить від її ваги, і вона ніяк не може припинити насилувати себе.

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