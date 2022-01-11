Осадча та Горбунов показали водні розваги з сином: Зайві кілограми не загрожують

Якщо хтось і ризикує привезти з відпустки кілька зайвих кіло, наїдених на місцевих смаколиках, то це точно не телеведуча Катя Осадча. У тонусі зіркову маму тримає жвавий синок Іван.

Про це зірка написала в Instagram, поділившись новими фото з відпустки в Таїланді.

Осадча з сім'єю відпочиває на Пхукеті

"Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок лінивим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років 😂 Зайві кілограми не загрожують", - запевнила Катя.

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У Каті в відпустці справжня аквааеробіка

Чоловік Осадчої, Юрій Горбунов пустує з малим у хвилях. А ще встигає робити ніжні селфі з коханою.

Тато теж при ділі

Нагадаємо, молодшому синові подружжя, Данилу майже 5 місяців. На фото з теплих країв хлопчика поки не видно - імовірно, батьки вирішили не втомлювати малюка далекою подорожжю.

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова

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