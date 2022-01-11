Осадча та Горбунов показали водні розваги з сином: Зайві кілограми не загрожують
Якщо хтось і ризикує привезти з відпустки кілька зайвих кіло, наїдених на місцевих смаколиках, то це точно не телеведуча Катя Осадча. У тонусі зіркову маму тримає жвавий синок Іван.
Про це зірка написала в Instagram, поділившись новими фото з відпустки в Таїланді.
"Якщо ви вважаєте пляжний відпочинок лінивим, то ви просто не відпочивали з дитиною чотирьох років 😂 Зайві кілограми не загрожують", - запевнила Катя.
Чоловік Осадчої, Юрій Горбунов пустує з малим у хвилях. А ще встигає робити ніжні селфі з коханою.
Нагадаємо, молодшому синові подружжя, Данилу майже 5 місяців. На фото з теплих країв хлопчика поки не видно - імовірно, батьки вирішили не втомлювати малюка далекою подорожжю.
Фото з Instagram Осадчої та Горбунова
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Осадча пригадала перший відпочинок із Горбуновим та малого первістка
Бабусею стати ще не готова: Осадча привітала "свою найбільшу любов" із 19-річчям
powered by lun.ua