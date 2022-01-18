СПА-процедури на двох: Саша Бо полежала на хлопцеві у ванні. ВІДЕО

Блогерка Саша Бо із головою поринула у нові романтичні стосунки після скандального розлучення.

Дівчина більше не приховує свого коханого. Ба більше, активно постить контент із ним у свої соцмережі. Вкотре потішити своїх прихильників Саша вирішила пікантним відео, на якому пара разом приймає ванну.

"Не варто зациклюватися на тому, що вам бракує. Не забувайте насолоджуватися тим, що маєте", – написала блогерка.

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Що ж, сама Саша сповна насолоджується новими стосунками і ділиться часткою романтики зі своєю аудиторією.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША БО (@sashaabo)

Нагадаємо, раніше Саша була одружена із блогером Ігорем Пустовітом. Пара подала на розлучення після скандального інтерв’ю дівчини із Машею Єфросиніною.

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