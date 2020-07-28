Північ радіє! Софі Тернер та Джо Джонас уперше стали батьками

Британська актриса Софі Тернер, відома за серіалом "Гра престолів" та її чоловік, музикант Джо Джонас уперше стали батьками.

В подружжя народилася дівчинка.

Радісну новину виданню Entertainment Tonight повідомив речник новоспечених батьків.

За словами джерела, наближеного до пари, дівчинка 30-річного Джо та 24-річної Софі з'явилася на світ минулої середи в Лос-Анджелесі. Зірки не квапилися офіційно оголошувати про народження доньки, бо хотіли спершу розділити цей момент із рідними та друзями.

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Тим часом портал TMZ буцімто вже й дізнався, яке ім'я батьки обрали для первістка. Дівчинку назвуть Вілла.

Нагадаємо, пара одружилася в Лас-Вегасі в травні 2019-го, а влітку того ж року зіграла пишне весілля.

Як відомо, незабаром уперше стане батьком колега Софі за "Грою престолів", "Гора" Гафтор Юліус Бйорнссон.

Фото з Instagram Тернер та Джонаса

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