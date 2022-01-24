"Боялася, що не зможу контролювати себе": Белла Хадід розповіла про непрості стосунки з алкоголем

Супермодель Белла Хадід, яка лиш нещодавно відновила співпрацю із Victoria's Secret, зробила неочікуване зізнання.

25-річна красуня розповіла в інтерв’ю виданню In Style, що повністю кинула пити близько пів року тому.

"Я любила алкоголь і це дійшло до межі, коли я почала скасовувати вечірки та прогулянки, бо зрозуміла, що не зможу себе контролювати", – розповіла модель.

Після того, як модель зав'язала із випивкою, вона створила альтернативний безалкогольний напій Kin Euphorics, який на знімку, до речі, і п'є фото instagram@bellahadid

Реклама:

Вона також додала, що одного разу лікар зробив їй МРТ головного мозку і показав, як алкоголь вплинув на деякі його ділянки.

"Після цього стало важче простягати руку до келиха", – сказала Белла і додала, що випивка змушувала її відчувати неабияку тривожність.

Ось так Хадід святкувала день народження подруги. Знімками із гулянки модель поділилася у своєму Instagram. Келих келихом, а напій там може бути цілком безалкогольний

"Я більше не відчуваю потреби пити, бо знаю, що ризикую прокинутися о третій ночі із сильною тривогою… і ефект стресу і болю, він ніколи не закінчується через ці "кілька келихів", розумієте", – говорить Хадід.

Модель зауважила, що натомість почала пити альтернативні безалкогольні напої із високим вмістом корисних речовин.

Нагадаємо, нещодавно Белла Хадід представила перші кадри зі зйомок нового кампейну Victoria's Secret, для якого позувала в червоному спідньому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Белла Хадід у перуці та без ліфчика попозувала серед квітів. ФОТО