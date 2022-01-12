Белла Хадід у спідньому та панчохах млосно полежала на дивані серед дерев. ФОТО
Американська супермодель Белла Хадід наприкінці 2021-го здивувала багатьох заявою про повернення до Victoria`s Secret.
Раніше вона зі скандалом розірвала стосунки із брендом й підтримала колег, які звинуватили керівництво у харасменті.
І якщо менеджмент та політику компанії змінити можна, то сексапільні зйомки білизни – залишаються без змін. Першими кадрами "дебютного" кампейну та бекстейджем Хадід поділилася у своєму Instagram.
Крім реюніону з "янголами" Белла також опублікувала дитячі фото на честь дня народження своєї мами Йоланди Хадід, яка також була моделлю.
Сестра Белли супермодель Джіджі Хадід також привітала маму.
Нагадаємо, у листопаді 2021-го Белла розповіла про нервові зриви та вигорання, через соцмережі.
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