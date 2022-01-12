Белла Хадід у спідньому та панчохах млосно полежала на дивані серед дерев. ФОТО

Американська супермодель Белла Хадід наприкінці 2021-го здивувала багатьох заявою про повернення до Victoria`s Secret.

Раніше вона зі скандалом розірвала стосунки із брендом й підтримала колег, які звинуватили керівництво у харасменті.

І якщо менеджмент та політику компанії змінити можна, то сексапільні зйомки білизни – залишаються без змін. Першими кадрами "дебютного" кампейну та бекстейджем Хадід поділилася у своєму Instagram.

У дусі Victoria`s Secret фото instagram@bellahadid

Своє повернення Белла аргументувала низкою змін щодо протоколу проведення зйомок у спідньому. Зокрема, моделям дозволили оголятися на самому майданчинчику настільки, наскільки їм це буде комфортно

Крім реюніону з "янголами" Белла також опублікувала дитячі фото на честь дня народження своєї мами Йоланди Хадід, яка також була моделлю.

Маленькі Джіджі та Белла

Після завершення модельної кар'єри Йоланда почала завойовувати телебачення, й знялася у кількох популярних в Америці телешоу

Сестра Белли супермодель Джіджі Хадід також привітала маму.

За чутками, саме через Йоланду Джіджі розірвала стосунки із батьком своєї дитини, співаком Зейном Маліком. Буцімто артист ударив тещу

Нагадаємо, у листопаді 2021-го Белла розповіла про нервові зриви та вигорання, через соцмережі.

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