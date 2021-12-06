"Дивлюся на своє тіло як на храм": Хадід пояснила, чому вона повернулася до Victoria's Secret після харасменту
25-річна супермодель Белла Хадід повертається до списку янголів Victoria's Secret, про що днями бренд повідомив на своєму сайті.
Цікавий поворот, зважаючи на те, що вона була однією з моделей, які звинуватили керівництво бренду у харасменті, об’єктивації й пропаганді нездорових форм жіночого тіла.
У новому інтерв’ю Marie Claire зірка пояснила, що вплинуло на це рішення, й розповіла, як змінилося її ставлення до власної зовнішності.
"Зараз я дивлюся на своє тіло як на храм. До цього я почувалася так, ніби воно мені не належить… Суть у розумінні, що любов до себе і власна цінність залежать від нас самих, а не від когось іншого", – сказала модель, відповідаючи на питання, чи вдалося їй позбутися "токсичного ставлення до себе".
Хадід також наголосила, що у політиці бренду багато чого змінилося.
"У наших контрактах прописані речі, яких ви ніде більше не зустрінете… Наприклад, ми можемо не показувати частини тіла, які ми не хочемо... і якщо ми не відчуваємо себе комфортно, ми повинні говорити про це", – пояснює вона.
Окрім Хадід співпрацю з брендом відновили Хейлі Бібер, акторка Пріянка Чопра, тенісистка Наомі Осака й трансгендерна модель Валентина Сампайо.
Нагадаємо, нещодавно Белла Хадід розповіла в Instagram про нервові зриви й вигорання.
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