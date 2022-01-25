"Йдіть нах*й": Cпірз у купальнику пожалілася на нудоту та попросила відчепитися від неї

Американська співачка Брітні Спірз, яка зараз відпочиває разом зі своїм нареченим Семом Асгарі, поскаржилася на постійні приступи нудоти.

Як пише The Daily Male, парочка проводить відпуску на острові Мауї на Гаваях.

Окрім того, що зірка пожалілася на погане самопочуття, вона ще й показала себе в купальнику з різних ракурсів.

"Здається, у мене незначний вірус…я відчувала щось схоже на це, коли була вагітною… Ця нудота - це найгірше. Я не можу зранку прокинутися, тому йду у спорт зал, намагаючись пробудити свій організм. Я тренуюся, поки не спітнію, іду в душ і там мене вивертає", - розповіла Брітні.

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Але нудота не заважає Брітні засмагати та хвалитися тілом у бікіні

Співачка повідомила, що її стан триває протягом місяця, і вона втратила близько кілограма.

"Я прокидаюся без сил, але натаскані папараці, які ховаються поза моєю кімнатою, змушують мене, як завжди, захищатися. Отже, якщо ви знаходитесь за межами мого номеру і намагаєтесь зробити ще один дешевий знімок…будь ласка, йдіть нах*й і залишіть мене в спокої. Якщо мені захочеться, я буду бігати голоюою…", - заявила Брітні.

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Нагадаємо, у вересні минулого року артистка офіційно стала нареченою, а у листопаді того ж року суд нарешті випустив Брітні з-під багаторічної опіки її батька.