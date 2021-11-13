Сльози, прапори, вереск фанів: суд випустив Брітні Спірз із-під багаторічної опіки. ВІДЕО

Американська співачка Брітні Спірз здобула довгоочікувану перемогу в своїй боротьбі за свободу. 12-го листопада лос-анджелеський суд офіційно припинив опіку над артисткою. Вона перебувала під нею з 2008-го.

Натовп шанувальників Бріт підтримував свою улюбленицю під будівлею суду. І, звісно, перший свій "вільний" Insta-допис вона адресувала саме їм.

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"Добрий Господе, я так сильно люблю своїх фанів, це божевілля! Гадаю, я решту дня прорюмсаю! Найкращий день у житті... хвалити Бога... можна сказати Амінь?", - написала Спірз.

Нагадаємо, співачку помістили під опіку після серії нервових зривів та госпіталізацій до психіатричних закладів. Її оточення побоювалося, що Брітні може завдати шкоди іншим або собі, чи навіть вчинити самогубство. Одноосібну опіку над синами зірки, Шоном Престоном та Джейденом Джеймсом суд ще у 2007-му році передав їхньому батькові, Кевіну Федерлайну.

Брітні Спірз 39 років. 13 із них вона провела під опікою, не маючи права розпоряджатися своїми багатомільйонними статками

Подейкували, батько Спірз хутко взяв доню в цупкі шори. Він контролював навіть такі речі як вбрання, в яких співачка виходить із дому - щоби, бува, папараці не вгледіли відсутність на ній ліфчика.

Усіх чоловіків, яких Джеймі погоджувався підпустити до дочки, він змушував підписувати угоду про конфіденційність. І був категорично проти її нового заміжжя та народження дітей, мовляв, досить і тих аліментів, що вираховуються зі статків зірки на користь Федерлайна.

Як відомо, переламний момент у долі Брітні настав цього літа, коли артистка, вперше за багато років, особисто виступила в суді. Вона заявила, що є жертвою аб'юзу, що її піддають примусовій контрацепції й дають ліки, від яких вона "мов п'яна". Спірз розказала, що почувається полонянкою, і що її змушують заробляти гроші, розпоряджатися якими вона не має права.

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