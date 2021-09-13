Сказала "так": Брітні Спірз оголосила про заручини з фітнес-тренером

Американська співачка Брітні Спірз офіційно стала нареченою. 39-річну окільцював її бойфренд, 27-річний фітнес-тренер та актор Сем Асгарі.

Обручкою щаслива артистка спочатку похизувалася в Instagram, а через день несподівано його видалила.

Брітні Спірз - наречена фото з instagram асгарі

Нагадаємо, Бріт і Сем познайомилися кілька років тому на зйомках її кліпу "Slumber Party". Тоді вони розговорилися та домовилися якось вибратися разом на суші. Асгарі народився в Тегерані та переїхав до Америки ще підлітком.

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Як відомо, подейкували, батько та опікун співачки був проти її заміжжя. Джеймі Спірз вважав, що з зіркової доньки, яка й так платить чималі аліменти на двох дітей своєму ексові Кевіну Федерляйну, вже досить шлюбів.

Усіх кавалерів Бріт він змушував підписувати угоду про конфіденційність, яка не дає їм розказувати пресі якісь пікантні подробиці стосунків із артисткою.

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