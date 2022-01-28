Шарліз Терон показала рідкісне ФОТО обох доньок

Американська акторка Шарліз Терон, яка нечасто ділиться в мережі фотографіями своїх прийомних доньок, 10-річної Джексон та 7-річної Огаст, зробила виняток заради дуже важливої в їхньому житті людини - бабусі.

Вітаючи з днем народження свою маму Герду, кінозірка запостила в Instagram знімок, де та з онучками.

Герда з онуками, Джексон та Огаст фото з instagram терон

"Сьогодні день народження моєї мами. Я хотіла показати її всім вам, бо всі, хто з нею знайомий, знають, наскільки це прекрасно - перебувати в сонячному світлі, що йде від неї. Вона - це дійсно саме життя. Вона сміється гучніше за всіх, кого я знаю. Вона чудова тенісистка/гольфістка/хайкерка і обдарована пліткарка! Вона пряма, вона чесна, вона кумедна, і вона завжди розкаже вам, як воно", - написала Шарліз.

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Шарліз дуже схожа на маму

Як відомо, життя не завжди було ласкавим до Герди. Її чоловік, батько Шарліз був алкоголіком та аб'юзером. Однієї страшної ночі, захищаючи свої життя та життя дочки, Герда його застрелила.

Нагадаємо, Джексон акторка всиновлювала як хлопчика. Проте у три рочки дитина чітко дала зірковій мамі зрозуміти, що вона - дівчинка.

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