Притула зачарував фото з 4-річною донькою та розповів про святковість буденних речей

Телеведучий Сергій Притула, який у травні минулого року став батьком утретє, розказав своїм фолловерами, які переваги він отримав після завершення кар’єри в одному з розважальних телешоу.

Сергій опублікував зворушливе фото з донечкою і розповів, як важливо для нього проводити час разом з дітьми.

"Коли я закінчив кар‘єру у "Вар‘ятах", то отримав 2 похідні від цього кроку. Перша дещо негативна, адже сімейний бюджет позбувся одного з джерел поповнення. Друга ж, тотально в "+"! У мене вивільнилось достатньо багато часу, і левову частку його я почав витрачати на сім‘ю!", - написав шоумен.

4-річна Соломія порадувала батька власною картиною Фото з Instagram SIRIY_UA

"Якщо скласти дві похідні докупи, то вийде, що я, фактично, заплатив за можливість проводити більше часу з дітьми. І воно того варте!", - поділився Сергій.

Телеведучий також додав, що навіть така буденна річ, як забрати дитину з дитсадочку, стала для нього справжнім святом.

"Скоро буде 2 роки, як я востаннє виходив на сцену, але ось ця атмосфера святковості, яку я знаходжу у буденних речах, мене не покидає! Чого і Вам бажаю!", - підбив підсумки щасливий батько.

Нагадаємо, Сергій Притула разом зі своєю коханою Катериною Сопельник виховують двох спільних доньок: Соломію та майже однорічну Стефанію. Також у телеведучого є 13-річний син Дмитро від попереднього шлюбу.

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