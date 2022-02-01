"Забула сплатити податки?": Фреймут розповіла, як боїться несподіваних дзвінків

Телеведуча Ольга Фреймут розповіла про етикет телефонних дзвінків.

У новому пості зірка зізналася, як сама ставиться до того, коли їй зненацька телефонують.

"Щоразу, коли дзвонить телефон і, особливо, коли висвічується невідомий номер, я лякаюся. Думки епічні та трагічні: "Когось збила машина?"; "Помер дідусь?"; "Забула сплатити податки і тепер у мене відберуть усе-усе і навіть улюблене фортепіано?", - написала телеведуча.

Ольга дуже лякається, коли чує неочікуваний дзвінок Instagram freimutolia Фото з

"Загострена реакція на вторгнення у нашу приватність зумовлена епідемією "вимушеної публічності". Коли доводиться жити "на показ" у іншому вимірі, вимірі соціальних мереж та завищених стандартів. Коли в трендах пропускати реальне життя і губити себе, щоб потім безпорадно перепитувати друзів і психотерапевта: "Хто я?!"", - поділилася думками Фреймут.

"Але я про дзвінки... Приватності стає так мало, що розмінювати її на телефонні розмови шкода. За етикетом, перш, ніж задзвонити, потрібно спитати, попередньо надіславши повідомлення", - зауважила телеведуча.

Також головна знавчиня етикету розказала про випадки, коли можна дзвонити без попередження.

"Дуже рідним людям: коханий/кохана, діти, батьки, бабуся і дідусь, (цьоця Ганна, яку востаннє бачили на своїх хрестинах, не рахується). Друзям теж не варто дзвонити без дозволу", - проінформувала фолловерів зірка.

Телеведуча ніколи не телефонує друзям без дозволу

Ольга додала, що дзвонити, не попередивши заздалегідь, можна під час привітання з днем народження або висловлення співчуття; сповіщення про щось термінове (пожежа, пологи, потоп). До державних та комерційних установ теж можна телефонувати цілодобово.

Нагадаємо, раніше Фреймут розказала, як треба спілкуватися з людьми, щоби зберегти гарні відносини та справити нормальне враження.

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