"Знущання": Фреймут спричинила дискусію в мережі майстеркласом із поїдання бургера

Телеведуча Ольга Фреймут, котра в своєму Instagram регулярно веде кулінарно-просвітницьку діяльність, дісталася до бургерів.

Зірка пояснила, як треба їх правильно їсти за правилами етикету.

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Щоправда, не всі підписники погодилися з Олею. Дехто вважає, що в такий спосіб можна зїсти лише такий "худий" гамбургер, з якого нічого не вивалюватиметься і не витікатиме. Як додала в коментарі Фреймут, із "кількаповерхового" бутерброду дійсно доведеться зняти верхню булочку, відкласти її на спеціальну пиріжкову тарілку та братися за ніж і виделку.

Співачка ж Оля Полякова не стрималася і написала, що це знущання над стравою.

Нагадаємо, якщо ви бажаєте бути "панною з манерами", Фреймут категорично не радить вживати слова "туалет" і "труси".

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