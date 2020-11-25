"Знущання": Фреймут спричинила дискусію в мережі майстеркласом із поїдання бургера
Телеведуча Ольга Фреймут, котра в своєму Instagram регулярно веде кулінарно-просвітницьку діяльність, дісталася до бургерів.
Зірка пояснила, як треба їх правильно їсти за правилами етикету.
Переглянути цей допис в Instagram
Щоправда, не всі підписники погодилися з Олею. Дехто вважає, що в такий спосіб можна зїсти лише такий "худий" гамбургер, з якого нічого не вивалюватиметься і не витікатиме. Як додала в коментарі Фреймут, із "кількаповерхового" бутерброду дійсно доведеться зняти верхню булочку, відкласти її на спеціальну пиріжкову тарілку та братися за ніж і виделку.
Співачка ж Оля Полякова не стрималася і написала, що це знущання над стравою.
Нагадаємо, якщо ви бажаєте бути "панною з манерами", Фреймут категорично не радить вживати слова "туалет" і "труси".
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Майже фудпорно: Нікітюк потроллила Фреймут варениками з вишнею. ВІДЕО
Фреймут повчила жінок правильно пити вино: Щоб не було "лапи монстра"