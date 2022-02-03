"Впізнали?": Цибульська показала, як кардинально змінювала імідж. ФОТО
3 лютого 2022, 14:00
Запитайте, що таке зміна іміджу, і співачка Оля Цибульська дасть кращу відповідь. За свою кар’єру зірка змінила не один образ й колір волосся.
Згадати свої перевтілення вона вирішила окремим постом в Instagram.
"Впізнали?", – іронічно написала Оля під трьома фото.
Нагадаємо, Цибульська й зараз інколи експерементує із зачісками. Серед останніх змін іміджу – коротка стрижка у стилі Холлі Беррі.
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