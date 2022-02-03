"Впізнали?": Цибульська показала, як кардинально змінювала імідж. ФОТО

Запитайте, що таке зміна іміджу, і співачка Оля Цибульська дасть кращу відповідь. За свою кар’єру зірка змінила не один образ й колір волосся.

Згадати свої перевтілення вона вирішила окремим постом в Instagram.

Киця на леопардовому тлі фото instagram@cybulskaolya

"Впізнали?", – іронічно написала Оля під трьома фото.

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Були часи, коли такий колір був на піку популярності

Так ось звідки пішла ця любов до "киць"

Нагадаємо, Цибульська й зараз інколи експерементує із зачісками. Серед останніх змін іміджу – коротка стрижка у стилі Холлі Беррі.

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