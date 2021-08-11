"Займалася спортом, щоб не їхав дах": Цибульська поділилася секретом стрункості

Телеведуча Оля Цибульська, яка два роки тому скинула 10 кіло, розказала, яким чином їй вдається утримувати вагу.

Зірці навіть під час карантину вдалося не погладшати. А все завдяки спорту і харчуванню.

"У цей час я займалась спортом для того, щоб не поїхав дах. Прокидалась, вмикала відеотренінги від дієтолога і протягом 45 хвилин могла не думати про те, що світ зупинився", – поділилася Оля на зйомках шоу "Співають всі!".

Оля вже два роки насолоджується стрункістю та демонструє її у своєму Instagram

Крім того, співачка упевнена, що за бажанням можна дотримуватись правильного харчування.

"Насамперед слід перестати обманювати себе, що зможеш це робити стабільно. Зізнаюсь, я час від часу зриваюся, наприклад, нещодавно на ніч їла торт, бо в мами був день народження. Але сьогодні я працюю на камеру і якщо хочу виглядати круто – маю тримати себе в руках", - зауважила артистка.

Усі іноді грішать смаколиками, і Оля - не виняток

"Слід пам’ятати одну просту істину: в телевізорі в тебе буде +7 кг. Тож якщо в житті ти маєш чудовий вигляд, то в кадрі буде все інакше", – наголосила вона.

Що ж до харчування, то в Олі є одне залізне правило.

"Головне – не їсти на ніч, адже в цей час всі процеси в організмі сповільнюються. Тому після 19.00 я нічого не їм і навіть не п’ю воду", – запевнила Цибульська.

А ще два роки тому Цибульська хотіла на себе плюнуту, коли бачила себе на екрані фото з instagram

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