"Займалася спортом, щоб не їхав дах": Цибульська поділилася секретом стрункості
Телеведуча Оля Цибульська, яка два роки тому скинула 10 кіло, розказала, яким чином їй вдається утримувати вагу.
Зірці навіть під час карантину вдалося не погладшати. А все завдяки спорту і харчуванню.
"У цей час я займалась спортом для того, щоб не поїхав дах. Прокидалась, вмикала відеотренінги від дієтолога і протягом 45 хвилин могла не думати про те, що світ зупинився", – поділилася Оля на зйомках шоу "Співають всі!".
Крім того, співачка упевнена, що за бажанням можна дотримуватись правильного харчування.
"Насамперед слід перестати обманювати себе, що зможеш це робити стабільно. Зізнаюсь, я час від часу зриваюся, наприклад, нещодавно на ніч їла торт, бо в мами був день народження. Але сьогодні я працюю на камеру і якщо хочу виглядати круто – маю тримати себе в руках", - зауважила артистка.
"Слід пам’ятати одну просту істину: в телевізорі в тебе буде +7 кг. Тож якщо в житті ти маєш чудовий вигляд, то в кадрі буде все інакше", – наголосила вона.
Що ж до харчування, то в Олі є одне залізне правило.
"Головне – не їсти на ніч, адже в цей час всі процеси в організмі сповільнюються. Тому після 19.00 я нічого не їм і навіть не п’ю воду", – запевнила Цибульська.
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