Киця на морі: Цибульська в Туреччині похизувалася тендітною фігуркою в купальнику

Співачка Оля Цибульська, встигнувши зробити кілька яскравих зізнань у ТаблоID-бліц, гайнула до Туреччини, де поєднує роботу та відпочинок. Із собою погрітися в теплих краях зірка прихопила сина Нестора.

Своїх змерзлих підписників у Instagram "киця" тепер катує фотографіями та сторіз із пляжу.

Оля трохи подовжила собі літо фото з instagram цибульської

"78 серпня", - написала Оля.

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Співачка у Туреччині

Нагадаємо, як розказувала Цибульська, її чоловік спробував було заборонити зірковій дружині робити сексі-фото для широкого загалу, але дуже про те пошкодував.

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