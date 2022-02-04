Джуді Денч, Холлі Беррі, Крістен Стюарт та інші зірки у розкішному проєкті для Vogue. ФОТО

Британський Vogue представив спеціальний номер Hollywood Portfolio, присвячений низці акторів, яких глядачі побачать на екранах у 2022-му.

До випуску увійшов фотосет із 25-ма героями, серед яких Крістен Стюарт, Джуді Денч, Пітер Дінклейдж, Бенедикт Камбербетч, Холлі Беррі, Кейт Бланшетт та Хав'єр Бардем.

Майже кожен із героїв позував у дизайнерському вбранні. Наприклад, Холлі Беррі пройшлася вулицями Беверлі-Гіллз у кутюрній сукні Oscar de la Renta, а Кейт Бланшетт – у Fendi.

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Також видання презентувало відео-бекстейдж, у якому кожен з акторів відповідає на ряд запитань.

До речі, Джуді Денч на питання, яку б пораду вона дала собі у молодості, сказала: "Не закохуватися так часто"

Так, Джессіка Честейн зізналася, що у дитинстві була закохана в актора Рейфа Фаянза, відомого, зокрема, за роллю Лорда Воландеморта у кіновсесвіті Гаррі Поттера.

Звісно, Крістен одягли у Chanel, як і личить амбасадору бренда

А Беррі розповіла, що заради прослуховування на свою першу роль обстригла волосся. Адже вона та всі її суперниці спершу мали приблизно однакові зачіски.

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Нагадаємо, нещодавно Холлі Беррі разом із бойфрендом, музикантом Ван Ганом розікрали підписників і напустили чуток про своє весілля.

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