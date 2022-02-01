Клум у вініловому костюмі вразила глибоким декольте. ФОТО

Німецька супермодель Гайді Клум відвідала прем’єру науково-фантастичного фільму "Падіння місяця". Режисерка стрічки – голлівудська акторка Холлі Беррі, однак не вона привернула загальну увагу на хіднику.

Для виходу Гайді обрала вінілові брюки та жакет, який неабияк підкреслив декольте зірки.

Якомога більше сексуальності – завжди був одним із прийомів Гайді, за що супермоделі часом перепадало від інтернет-експертів фото getty images

фото getty images

У своєму Instagram Клум опублікувала відео своєї підготовки до виходу. І виявляється, шикарним декольте Клум завдячує не лише природі та глибокому вирізу, але й тюнінгу, точніше контурингу зони декольте. Такий нехитрий прийом допомагає візуально дещо збільшити груди.

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фото getty images

фото getty images

Нагадаємо, нещодавно Клум спробувала танцювати тверк і заручилася підтримкою драг-квін Пабло Вітар.

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