Клум у вініловому костюмі вразила глибоким декольте. ФОТО
Німецька супермодель Гайді Клум відвідала прем’єру науково-фантастичного фільму "Падіння місяця". Режисерка стрічки – голлівудська акторка Холлі Беррі, однак не вона привернула загальну увагу на хіднику.
Для виходу Гайді обрала вінілові брюки та жакет, який неабияк підкреслив декольте зірки.
У своєму Instagram Клум опублікувала відео своєї підготовки до виходу. І виявляється, шикарним декольте Клум завдячує не лише природі та глибокому вирізу, але й тюнінгу, точніше контурингу зони декольте. Такий нехитрий прийом допомагає візуально дещо збільшити груди.
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Нагадаємо, нещодавно Клум спробувала танцювати тверк і заручилася підтримкою драг-квін Пабло Вітар.
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