2-річний художник: син Повалій показав рідкісне ФОТО її онука

Родина співачки Таїсії Повалій вкрай рідко показує в мережі її 2-річного онука Дем'яна. Проте син виконавиці, Денис зробив виняток і запостив миле фото хлопчика у Insta-сторіс.

Скидається на те, що з малого виросте не музикант, а художник.

Дем'янові 2 рочки фото з instagram

Нагадємо, Таїсія не приховує, що маленький Дем'ян - це її "зв'язок із неба" та найбільша любов.

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