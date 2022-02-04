2-річний художник: син Повалій показав рідкісне ФОТО її онука
П'ятниця, 4 лютого 2022, 09:05
Родина співачки Таїсії Повалій вкрай рідко показує в мережі її 2-річного онука Дем'яна. Проте син виконавиці, Денис зробив виняток і запостив миле фото хлопчика у Insta-сторіс.
Скидається на те, що з малого виросте не музикант, а художник.
Нагадємо, Таїсія не приховує, що маленький Дем'ян - це її "зв'язок із неба" та найбільша любов.
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