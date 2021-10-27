"Усіх налаштували, що я - ворог": Повалій розповіла, як їй живеться останні роки в Україні

Співачка Таїсія Повалій, яка вже сім років не виступала з концертами в Україні, зізналася, що відчуває негативне ставлення до себе, але переїздити зі своєї батьківщини нікуди не збирається.

Ба більше, чиїсь намагання змусити її до цього кроку підживлюють у зірки відчуття впертості "руки в боки".

Про те, як Повалій пережила скасування свого ювілейного концерту в Палаці "Україна" в 2019-му та "заборону на професію", сама зірка, її чоловік та продюсер Ігор Ліхута і син Денис розказали програмі "Позаочі".

Повалій продовжує жити в Україні, але виступає за кордоном, зокрема в Росії фото пресслужби "інтера"

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"Коли ми виїжджали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні - всіх же налаштували, що я ворог... І якось було мені некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорті, ні в літаку - от я в своїй країні, а мені некомфортно", - поділилася артистка.

Зі слів Повалій, на неї дивилися так, "ніби вона в усьому винна". Ліхута ж досі отримує на електронну пошту листи, де його дружину називають "запроданкою". Як пригадує Денис, на деякий час у його матері пропав голос, і вона взагалі не могла співати.

"Стан роздвоєності, що живемо ми тут, в Україні, а працювати змушені їздити за кордон - це дуже виснажливо, особливо для жінки, завдає великого навантаження на нерви. І лише пісні, лише сім'я, лише творчість допомагала вистояти. Тая, звісно, дуже сильна людина...", - зaзначив Ігор.

фото з Instagram повалій

"Я ніколи за ці 7 років не бачив від неї істерик із приводу того, що відбувається. Вона, звісно, це все в глибині душі дуже переживає, як і я переживаю. І, власне, сиве волосся більше додається не від віку, а ти ходиш із цим тягарем внутрішнім, розумієш, що це незаслужено, що ти нічого поганого не зробив, жодного закону країни не порушив, жодного поганого слова про свою Батьківщину в ефірах жодного телеканалу, жодної радіостанції не сказав, то які до тебе можуть бути претензії? Чому в тебе заборона на професію в себе вдома, в Україні?", - обурився продюсер.

Як зізналася Повалій, після того, як через дзвінок із "високих кабінетів" було скасовано її ювілейний концерт, вона "весь час плакала".

Зараз найголовніше для артистки - це її сім'я, а найбільша любов, продовження та "зв'язок із неба" - це онук Дем'ян.

Обличчя Дем'яна родина зірки поки жодного разу широкому загалові не показувала

"Вона (з ним) уся така на позитивчику. Почувається поруч із ним дівчинкою, подружкою 2-річного пацана", - розказав Денис, зазначивши, що з ним мама була більш сувора і трохи холодна.

Помити попу дитині - не проблема для зіркової бабусі.

"Я її обцілую спочатку, цю попу, а потім витру і все що треба зроблю", - запевнила співачка.

Артистка побоюється, що "шлейф Повалій" - налаштованість проти неї людей та ЗМІ - так само, як зараз заважає будувати творчу кар'єру Денисові, колись зачепить навіть Дем'яна.

Нагадаємо, в серпні в Одесі виступили Ані Лорак та Лобода, які впродовж кількох років до того теж не давали концертів в Україні.

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