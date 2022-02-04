"Люблю підкреслювати свої форми": Трінчер у брендових луках поміркувала про сексуальність в епоху Instagram

20-річна акторка і співачка Анна Трінчер, яка нещодавно здійснила свою мрію, збільшивши груди, продовжує виконувати власні бажання.

Цього разу блогерка стала новою героїнею зйомки GUESS та попозувала у різних образах. А ще дівчина поділилася своїми думками стосовно сексуальності в епоху Instagram.

"Я мріяла стати манекенницею GUESS! Ще з самого підліткового віку я ходила магазинами Guess, розглядаючи їхні вітрини та плакати, і мріяла колись там опинитися. Моделі на них завжди виглядали шикарно…їхні форми, пишне волосся, стегна, груди", - розповіла дівчина.

"І ось тепер я доторкнулася до цього бренду! Поки що не через вітрини та плакати, але я впевнена, якщо дуже захотіти – усе вийде", - написала блогерка.

"Люблю підкреслювати свої форми та вважаю, що всі дівчата завдяки своїй унікальній індивідуальності — красиві. Але підкреслювати свої родзинки все ж хочеться. Моя межа відкритості максимальна. Мені подобається, коли дівчата підкреслюють свої форми, стегна, груди, до прикладу. Між еротикою і вульгарністю справді є тонка межа, і я намагаюся між нею балансувати", - розповіла Анна для Buro247.

Блогерка попозувала у різних образах фото Buro247

За словами Трінчер, найпривабливішим у собі вона вважає стегна та сідниці. Дівчина завжди підкреслює їх лосинами, обтислими джинсами або спідницями.

Анна любить обтягувати стегна лосинами та джинсами фото Buro247

Блогерка також зазначила, що вона є прихильницею гламуру і для неї не існує ніяких табу в одязі.

І хоча останнім часом Анна все частіше розповідає про любов до себе, дівчина не може до кінця прийняти своє тіло. Раніше Трінчер розказала, що її відношення до нього напряму залежить від того, що показує цифра на вагах.

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