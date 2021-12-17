"Не знаю, як перестати насилувати своє тіло": Трінчер зізналася в нелюбові до себе, а її наречений пояснив, нащо збільшив губи

Співачка та акторка Анна Трінчер, яку вважає своєю рольовою моделлю чимало дівчат, вирішила відверто поділитися дуже особистою проблемою. В Ані не завжди виходить любити власне тіло, і її відношення до нього напряму залежить від того, що показують їй ваги.

У цьому вона зізналася в Instagram, попросивши порад у підписників.

У Трінчер непрості стосунки з власним тілом фото марії малкіної з instagram трінчер

"Тривалий час мені здавалося, що я знайшла ту саму золоту середину. Я самокритична до себе, але водночас люблю та поважаю своє тіло. Та варто мені трохи піднабрати, як я знову втрачала цю уявну "гармонію". Тобто я люблю себе лише тоді, коли я в хорошій формі? Але любов до свого тіла так не працює", - поділилася Трінчер.

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"Я не знаю, як перестати насилувати своє тіло... давати йому солодке, мучне... любити себе ідеальною та +5 кіло... Що треба зсунути в сприйнятті, щоби бути в гармонії з тілом завжди?", - запитала вона.

Своїм схудненням зірка неодноразово хвалилася в мережі

До слова, виявляється, наречений Ані, блогер Олександр Волошин збільшив свої губи за допомогою ін'єкцій зовсім не тому, що йому не подобалося його обличчя. Парубок просто посперечався з друзями та програв. На хейт Сашко відреагував у своєму Instagram.

"Чоловіки, повірте, я більше мужик, ніж ви всі разом узяті", - запевнив він.

Свого обранця цілком підтримує і Анна.

"Круто і класно. Я вважаю, що чоловіча косметологія - це взагалі дуже адекватна на сьогоднішній день історія. Мені, навпаки, подобається, коли чоловіки доглядають себе", - підкреслила дівчина у коментарі "Сегодня".

Нагадаємо, Олександр із Анною заручилися в листопаді. Пропозицію блогер зробив із обручкою від Cartier.

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