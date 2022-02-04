"Бачу себе сексуальною": вагітна Астровська у спідньому назвала кількість набраних кілограмів 

Телеведуча та співачка Аліна Астровська та її чоловік, російський виконавець Антон Лаврентьев – в очікуванні первістка. У листопаді пара оголосила про це милим фотосетом на Мальдівах.

Тепер же ексучасниця Real O відверто розповіла, як змінилося її тіло під час вагітності.

"Я стала важче на 15 кг, не така граційна і прудка. Інколи мені треба допомога, щоб надіти шкарпетки, спіднє стає маленьким кожного тижня… мої ніжки ненав’язливо обійняв целюліт і з’явилася невелика задишка, коли хочу щось швидко сказати чи заспівати", – зізналася Аліна.

"Але це – ще й один із найкращих станів, які мені доводилося переживати. Завдяки постійній подачі гормонів, я бачу себе неймовірно красивою та сексуальною. Я кожен день танцюю та милуюся своїми складками. А своє тіло я поважаю та люблю, як найкращого компаньйона", – говорить Астровська.

Зважаючи на те, що лиш півтора місяці тому Аліна показувала свою неабияку розтяжку у вечірній сукні , повернутися у форму вона, напевно, зможе досить швидко

Співачка наголосила, що не боїться фізичних змін. Адже завжди захоплювалася й надихалася спортсменами, які демонстрували безмежні можливості людського тіла.

Нагадаємо, нещодавно Астровська влаштувала вагітну фотосесію топлес.

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