"Бачу себе сексуальною": вагітна Астровська у спідньому назвала кількість набраних кілограмів
Телеведуча та співачка Аліна Астровська та її чоловік, російський виконавець Антон Лаврентьев – в очікуванні первістка. У листопаді пара оголосила про це милим фотосетом на Мальдівах.
Тепер же ексучасниця Real O відверто розповіла, як змінилося її тіло під час вагітності.
"Я стала важче на 15 кг, не така граційна і прудка. Інколи мені треба допомога, щоб надіти шкарпетки, спіднє стає маленьким кожного тижня… мої ніжки ненав’язливо обійняв целюліт і з’явилася невелика задишка, коли хочу щось швидко сказати чи заспівати", – зізналася Аліна.
"Але це – ще й один із найкращих станів, які мені доводилося переживати. Завдяки постійній подачі гормонів, я бачу себе неймовірно красивою та сексуальною. Я кожен день танцюю та милуюся своїми складками. А своє тіло я поважаю та люблю, як найкращого компаньйона", – говорить Астровська.
Співачка наголосила, що не боїться фізичних змін. Адже завжди захоплювалася й надихалася спортсменами, які демонстрували безмежні можливості людського тіла.
Нагадаємо, нещодавно Астровська влаштувала вагітну фотосесію топлес.
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