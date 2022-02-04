"Насолоджуюся своїм тілом": солістка Kazka назвала нову цифру скинутої ваги та розказала, кому шле свої голі фото

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька продовжує вражати своїм прогресом у схудненні. Її нинішній результат - мінус 35 кілограмів.

Про це Саша розказала в програмі "29 запитань" від Люкс ФМ, підкресливши, що її головна мета - це здоров'я.

Заріцька схудла вже на 35 кілограмів фото з instagram kazka

"Був у мене такий період, коли реально було важко співати, важко ходити багато. Я зрозуміла, що має бути здоров'я в пріоритеті. Зараз я наближена до того, щоб бути здоровою й отримувати кайф від життя. Щоб мені нічого не заважало втілювати свої мрії, - пояснила Заріцька.

Як пояснила артистка, вона ніколи не озвучувала максимальну цифру своєї ваги, бо це для неї непринципово.

"Кілограми - вони у всіх людей різні насправді... Головне, щоби люди бачили, що існують зміни, і людина може змінюватися, якщо того захоче. Тому, мені здається, важливіше розказати людям, як це можна зробити, і показати на своєму прикладі. А скільки - десять, двадцять, тридцять, скільки важила, мільйон - це таке, це просто цифри", - зазначила вона, запросивши писати їй у Instagram тих, кому може стати в пригоді її досвід.

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Олександра зізналася, що давно мріє влаштувати фотосесію "ню", але щоби вона стала по-справжньому революційною. Поки що ж співачка фотографує себе голу на талефон.

"Я просто зараз якось більше сприймаю своє тіло, я більше їм насолоджуюся", - поділилася вона.

Оскільки зараз вона приділяє тілу багато уваги, тренується, робить масажі, маститься кремами тощо, їй самій кортить роздивлятися результати.

"Приходиться фоткатись, якщо ніхто не фоткає!", - заявила артистка.

Одним зі щасливчиків, кому Заріцька надсилає цей пікантний контент, виявився її менеджер.

У Instagram співачка свої фото "ню", на жаль, поки не постить, але її перевтілення дуже видно навіть в одязі

"Він бачив мене голою, це ж менеджер", - зазначила Саша.

До слова, 29-річна Заріцька, котра зараз не має хлопця, бо обирає роботу, вже почала замислюватися про материнство.

"Я дуже часто про це думаю, і зараз, до речі, в мене вже такий настрой, що я бачу дитину, і вона мені здається вже милою. І мені здається, що це перший дзвіночок. Раніше такого не було, раніше мене завжди бісили діти", - визнала зірка.

Нагадаємо, зі слів Олександри, у стосунках вона гетеросексуальна, хоч і вважає себе квіром.

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