Солістка KAZKA в бюстгальтері подражнила хижим поглядом і засвітила тату
1 лютого 2022, 12:40
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка схудла більш ніж на 20 кг після участі у шоу "Танці з зірками", вирушила у відпустку до Іспанії.
Звідти виконавиця вже встигла зашерити не лише мальовничі пейзажі Барселони, але й посвітити своїм апетитним бюстом.
Нагадаємо, після схуднення артистка все частіше почала постити фото своєї фігури.
А ще минулого року виконавиця зізналася, що вважає себе "квіром".
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