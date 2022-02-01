Солістка KAZKA в бюстгальтері подражнила хижим поглядом і засвітила тату

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка схудла більш ніж на 20 кг після участі у шоу "Танці з зірками", вирушила у відпустку до Іспанії.

Звідти виконавиця вже встигла зашерити не лише мальовничі пейзажі Барселони, але й посвітити своїм апетитним бюстом.

Хижий погляд Олександри надає і без того спекотній світлині ще більше "сексу" Фото зі сторіс Instagram KAZKA.BAND

Нагадаємо, після схуднення артистка все частіше почала постити фото своєї фігури.

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А ще минулого року виконавиця зізналася, що вважає себе "квіром".

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