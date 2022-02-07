Донька Меладзе на "Голосі країни" вразила співом і розчулила плачем. ВІДЕО

Донька продюсера та композитора Костянтина Меладзе, 18-річна Лія гучно увірвалася у 12-ий сезон шоу "Голос країни".

Під час сліпого прослуховування дівчина змусила обернутися до себе і Святослава Вакарчука, і Надю Дорофєєву, і Олю Полякову, і Потапа.

Лія виконала легендарну композицію "Hallelujah", а в кінці розплакалася від радості та хвилювання.

Лія Меладзе обрала команду Дорофєєвої фото з instagram лії меладзе

"Усе життя дуже хотіла бути на сцені, бути почутою. Мені дуже важливо було, щоби люди знали, що я відчуваю...", - зізналася Меладзе.

"Спочатку я хотіла співати для того, щоби привернути увагу своїх рідних, але потім я зрозуміла, що хочу писати музику сама, і тато мене почув", - розповіла вона.

Зі слів Лії, її дуже надихає те, що батько нею пишається.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, Лія - дочка Меладзе від першого шлюбу. В дівчини є старша сестра та молодший брат. Із мачухою, Вірою Брежнєвою, вона не спілкується.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Мріяла, щоб дідусь побачив на сцені": онука Ющенка виступила на "Голосі"