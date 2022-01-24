Оце так поворот: донька Меладзе розповіла, в яких стосунках із мачухою Брежнєвою

18-річна донька музичного продюсера Костянтина Меладзе та його першої дружини Яни Лія спробувала свої сили на сцені вокального шоу "Голос".

За лаштунками знімального майданчика дівчина відверто розповіла, які у неї стосунки зі знаменитим татусем та його теперішньою родиною.

Виявляється, із батьком Лія підтримує хороші стосунки, чого не скажеш про відносини із його дружиною, співачкою Вірою Брежнєвою.

"Ми взагалі не спілкуємося… Конфліктів не було, взагалі нічого не було. Просто я спілкуюся лише з татом", – зізналася вона у коментарі ТСН.

За словами Лії, вона намагається якомога частіше бачитися із батьком. В основному, це трапляється, коли Костянтин приїздить до Києва.

Нагадаємо, із Вірою Брежнєвою у Меладзе немає спільних дітей. Натомість у співачки є двоє доньок від попередніх стосунків, а у Костянтина – троє дітей від першого шлюбу: 22-річна Аліса, 18-річна Лія та 16-річний Валерій.

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