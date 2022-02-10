"Пам’ятаю його сльози": Каменських згадала зворушливі миті весілля з Потапом та як обирала сукню. ВІДЕО

Весілля співачки Насті Каменських та репера Потапа відбулося у травні 2019-го. Однак деталями церемонії NK продовжує ділитися із фанатами й до сьогодні.

На своєму YouTube-каналі артистка розповіла про вибір 2-х весільних суконь та дала кілька порад нареченим.

За словами Насті, вона мала уявлення, яким має бути те саме, ідеальне вбрання.

Реклама:

"Я точно знала, який силует хочу – сексуальний. Хотіла обтислу сукню. Хоча міряла все", – сказала NK і порадила нареченим робити так само.

Міні-сукню Настя хотіла взяти для моменту розрізання весільного торту скрін із відео

У якості підтримки Каменських взяла із собою маму, найкращу подругу та дівчат із команди організаторів весілля. Кожен наряд вони схвалювали й були у захваті від нареченої, що ускладнювало процес вибору.

У результаті Настя зупинилася на сукні ізраїльського бренду Galia Lahav. Примірявши її, вона сказала: "Це – моє".

"Я йшла сама (до вівтаря – ред.). Бо мій тато вже не міг так рухатися, не міг мене провести. Йому було важко. Я пам’ятаю, що я йду… потім розвертаюся у всьому цьому наряді. Я пішла до тата, поцілувала його. Я пам’ятаю його сльози, бо він побачив мій найщасливіший день", – згадує Настя.

Тато не стримав емоцій)

Свою весільну сукню Каменських зберегла. Співачка у майбутньому хоче показати її своїм дітям, особливо донечці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Другий наряд для неофіційної частини NK зшила на замовлення.

"Я хотіла щось просте, зручне і стильне", – сказала вона, додаючи, що під другу сукню підбори змінила на кросівки.

З макіяжем та зачіскою вона теж не експериментувала. Надала перевагу максимально натуральному мейкапу, щоб виглядати "чистою" та щирою.

Наостанок Настя порадила дівчатам не хвилюватися. І кайфувати кожну хвилину святкового дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Їсть після шостої: Каменських розповіла, як худне до Нового року

"Не картаю себе за зайві пару кіло": Каменських із келихом поміркувала про баланс

Каменських у пляжних луках посвітила апетитними формами на мексиканському відпочинку