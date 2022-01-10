Каменських у пляжних луках посвітила апетитними формами на мексиканському відпочинку

Співачка Настя Каменських зізналася, що Мексика для неї - це місце душевного зцілення та усвідомлення краси та цінності життя. А ще, звісно ж, місце, де можна назнімати гарячого контенту для Instagram.

Себе у пляжних луках та без мейкапу дружина Потапа показала шанувальникам.

Настя на мексиканських канікулах

"У своєму природному середовищі", - підписала ці кадри співачка

Нагадаємо, Настя не приховує, що на Новий рік балувала себе олів'є та холодцем. Проте не забуває зірка й про щоденні тренування.

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