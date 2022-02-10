"Система підвела їх і не захистила": Джолі виступила в Конгресі США з емоційною промовою про жертв домашнього насильства

Американська акторка Анджеліна Джолі 9-го лютого виступила перед Конгресом Сполучених Штатів. Вона закликала прискорити прийняття "Violence Against Women Reauthorization Act", закону, що захищає жертв домашнього насильства, сексуального насильства та переслідувань.

Під час промови кінозірку душили сльози.

Анджеліна Джолі виступила з емоційною промовою в Конгресі фото getty images

"Стоячи тут, у центрі влади нашої країни, я можу думати лише про тих, кого змусили почуватися безпорадними, їхні аб'юзери та система, яка підвела їх і не захистила. Про батьків, чиїх дітей було вбито партнером-аб'юзером, про жінок, які потерпають від домашнього насильства, і яким досі не вірять, про дітей, що зазнали травми, яка перевернула їхні життя, і посттравматичного стресу від рук своїх найближчих людей", - цитує Джолі Hollywood Life.

Підтримати маму прийшла 17-річна Захара Джолі-Пітт фото getty images

Акторка дорікнула конгресменам, що майже десять років ті були "надто зайняті", щоби подовжити дію закону, тим самим переконуючи жертв у тім, що вони "не варті", а їхні кривдники праві.

"Як добре знають ті, хто пережив аб'юз, жертвам наших непрацюючих систем не дозволено гніватися. Ти маєш бути спокійною, терплячою та просити чемно. Але спробуйте залишатися спокійними, коли ніби хтось тримає вашу голову під водою. Спробуйте залишатися спокійними, коли спостерігаєте, як тому, кого ви любите, завдають болю. Спробуйте залишатися спокійними, якщо вас душили і ви наважуєтеся заявити про це, а тоді виявляється, що шансів довести аб'юз у вас уже нема, оскільки ніхто не врахував, що синці по-різному проявляються на чорній або коричневій шкірі, і сліди насильства не перевірили належним чином", - сказала Джолі.

Джолі звинуватила законотворців у тому, що вони роками були "надто зайняті", щоби захистити жертв насильства фото getty images

Свій виступ Анджеліна згадкою про багатьох людей, із допомогою яким цей закон уже запізнився, зокрема тих жінок і дітей, що загинули, хоча їх можна було врятувати. Трибуну зірка залишала, майже плачучи.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, торік Джолі заявила, що розлучилася з Бредом Піттом, оскільки боялася за безпеку їхніх шістьох дітей.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Джолі про небезпеку домашнього насильства в карантині: Ізоляція - це тактика аб'юзерів