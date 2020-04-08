Карантинити як ексміністр: Дубілет навчився циркового трюку. ВІДЕО
Колишній міністр Кабінету міністрів, бізнесмен Дмитро Дубілет скористався карантином, щоби здійснити мрію свого дитинства.
34-річний ексміністр нарешті навчився жонглювати м’ячиками та показав це на відео у своєму Instagram.
"Карантин - відмінний час обзавестися новими скіллами. Мріяв навчитися жонглювати 4-ма м'ячами з дитинства :) P.s. Але взагалі робота кипить. Частину кабмінівських проєктів продовжую, а також вивчаю нові бізнес-можливості. Буду продовжувати жонглювати проектами :)" - написав Дубілет.
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Цікаво, як там поживає кіт Дубілета, про якого він раніше писав у мережі.
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