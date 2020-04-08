Карантинити як ексміністр: Дубілет навчився циркового трюку. ВІДЕО

Колишній міністр Кабінету міністрів, бізнесмен Дмитро Дубілет скористався карантином, щоби здійснити мрію свого дитинства.

34-річний ексміністр нарешті навчився жонглювати м’ячиками та показав це на відео у своєму Instagram.

"Карантин - відмінний час обзавестися новими скіллами. Мріяв навчитися жонглювати 4-ма м'ячами з дитинства :) P.s. Але взагалі робота кипить. Частину кабмінівських проєктів продовжую, а також вивчаю нові бізнес-можливості. Буду продовжувати жонглювати проектами :)" - написав Дубілет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Dubilet (@dubilet) 7 Апр 2020 в 2:20 PDT

Цікаво, як там поживає кіт Дубілета, про якого він раніше писав у мережі.

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