Еллерт про цивільний шлюб із Мішиною та надію на возз'єднання: У нас в обох є почуття одне до одного

Шоумен Олександр Еллерт розповів про зміни, які сталися в його житті з моменту розставання з акторкою Ксенією Мішиною. Він досі плекає надію на примирення з зіркою "Кріпосної" та вважає, що їхні стосунки зараз "на паузі".

Про це Сашко говорив у інтерв'ю "Слава+".

Зі слів Еллерта, за пів року він схуд на 9-10 кіло і зараз важить 72, зате може похвалитися кубиками на животі. Як висловився шоумен, він поступово вибирається з "ям".

Останні пів року були для Олександра непростими фото з instagram еллерта

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"Розрив стосунків із Ксю - це певна яма. І для мене, і, мабуть, для неї, і для багатьох, хто слідкував і прагнув, що ця пара - найідеальніша, мабуть, це теж була певна трагедія", - зазначив він.

Як зізнався Олександр, серйозні стосунки в його житті траплялися лише тричі: з двома ексдружинами та з Ксенією.

"Третю ми не викреслюємо, не записуємо в список "були", все буде добре", - наголосив він.

"У нас, мабуть, був цивільний шлюб. Ми ходили з обручками, ми іноді називали (одне одного - ред.) "чоловік-дружина", - зазначив Еллерт, який продовжує носити обручку.

Шоумен досі носить обручку

Однією з причин краху стосунків із Ксю Олександр називає їхнє сильне кохання, але й визнає, що поводився не найкращим чином, ревнував її через брак уваги та "фиркав".

"Ревнощі були не головним критерієм наших скандалів. Ревнощі теж були присутні, знов-таки, тут дається взнаки вся ця популярність, тому ревнощі були присутні обопільні іноді, у когось вони були мимохідь, жартома, хтось намагався щось з'ясувати, вимагав пояснень. Ну, мені іноді було незрозуміло, просто хотілося почути чітко, щоби мені розклали і все", - пояснив він.

Усвідомивши помилки минулого, Еллерт налаштований зробити так, щоби налагодити стосунки з Мішиною. Проте якщо вона зустріне іншого, він пообіцяв не робити дурниць та побажати їй щастя. До слова, Олександр погодився на інтерв'ю за умови, що воно символічно вийде в День закоханих.

Сашко не втрачає надії повернути Ксюшу

"У нас в обох, я певен, є почуття одне до одного", - заявив він.

"Це має бути обопільне рішення, передусім. Це має бути зважений від кожного крок. Ми повинні зробити аналіз всього, що в нас було від початку, потім - до чого ми прийшли, і основуючись на всьому тому, що ми зробили, просто прийняти одне одного з тими чи іншими внутрішніми звичками, травмами, болями, чм завгодно, і пропрацьовувати ці болі, розбиратися в самих собі, ходити до психологів", - поділився Еллерт.

Нагадаємо, в січневому інтерв'ю Ксенія Мішина теж говорила про те, що її почуття до Олександра не минули, а пішла вона від нього через безсилля щось змінити.

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