"Я його обрала серцем": Мішина зізналася, що почуття до Еллерта ще не минули, та зареклася від публічних романів

Акторка Ксенія Мішина зізналася, що розірвала стосунки з Олександром Еллертом не тому, що її кохання до нього згасло. І хоча "апогей болю" після розставання дівчина вже пережила, почуття остаточно поки не минули.

Про те, чому в її житті більше не буде публічних романів, Ксюша розповіла в інтерв'ю DOROTYE.

Зі слів Мішиної, ставши героїнею "Холостячки", вона "практично одразу" закохалася в Еллерта.

Спільні фото з Еллертом Мішина вже прибрала зі свого Instagram

"Я його кохала, я його обрала серцем, я була відповідальна за те, кого я обрала", - поділилася вона, запевнивши, що автори телешоу не зв'язували її сценарієм, і вона поводилася цілком щиро.

"Ніхто не знає, якою ми дійсно парою були. Я не говорю про те, що в нашій парі не було щастя. Було щастя, було кохання, були довивижні стосунки, все було, було багато чого іншого, що ти ніколи не покажеш у своєму інстаграмі. Люди судять по інстаграму. Я ніколи, за жодних умов не виставлятиму якийсь бруд", - наголосила Ксенія.

Акторка прийняла рішення, що віднині її особисте життя буде виключно особистим. Адже вона більше не хоче потерпати від чужих поверхневих суджень щодо того, що відбувається в її стосунках. Мішина спокійно сприймає те, що не всі вірять у справжність її лавсторі з Еллертом.

"Це їхній вибір. Я не маю наміру нікому доводити, що я реально жила з цією людиною, що мій син жив із цією людиною, що я щодня з ним прокидалася, кохала, цілувала і просто була на десятому небі...Нащо мені комусь щось доводити?", - зазначила вона.

Більше Ксюша не будуватиме стосунків на очах у своєї інтернет-аудиторії й телеглядачів

Ксюша запевнила, що стосунки з Сашком не були ні токсичними, ні аб'юзивними, як це могло здатися з її нещодавньої заяви. Пара просто "не зійшлася характерами". Однією з проблем стала сильна зайнятість акторки, від якої бойфренд був не в захваті.

"Звісно, невдоволення в нього було... Були графіки, було тяжко, я розумію, що тяжко, я розумію, що чоловік може це переживати, але треба теж нести відповідальність за те, яку жінку ти взяв", - зауважила зірка.

"Я не пішла без почуттів. Я пішла від повного безсилля щось змінити", - зізналася вона.

Спростувала Мішина і чутки, що вона буцімто забороняла Еллерту пити, палити та їсти м'ясо. Із її слів, відмовитися від цього було рішенням самого Сашка, і так само його рішенням було згодом повернутися до колишніх звичок.

Акторка не стала приховувати, що в їхніх із Еллертом стосунках були "гойдалки", і чоловік було навіть ішов від неї з речами, але повертався. Були і сильні ревнощі.

У пари були "гойдалки" та італійські пристрасті

"Доходило до божевілля. Я не можу жити в такій атмосфері. Я не можу жити в таких енергіях. Я не можу, я не хочу. Для чого... Я - жінка, яка вірна собі, вірна своєму чоловікові, я жінка, котра взялася за своє життя, за себе, я жінка, котра займається духовністю, розвитком, я відповідальна, хороша людина, котра мріє і хоче побудувати класну, здорову сім'ю. Всі ярлики, всі страхи, всі проблеми на мене вішати не треба. І я не хочу нікого рятувати. Ти не можеш у цьому існувати", - пригадала Ксюша.

"Олександр Еллерт був мені даний для багатьох висновків, котрі я для себе зробила. І я не затьмарюю наші стосунки, в нас були чудові стосунки, він чудовий чоловік, і він, мабуть, знайде собі теж колись чудову жінку, як би мені не було боляче зараз це говорити", - сказала Ксенія, запевнивши, що бажає ексу всього найкращого.

Нагадаємо, Олександр познайомив Ксенію зі своєю донькою від першого шлюбу. Вони навіть літали всі разом на відпочинок. Пара мріяла про двійко спільних дітей.

Фото з Instagram Мішиної та Еллерта

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