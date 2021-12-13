"Ми просто заблукали": Мішина відверто розповіла, чому пішла від Еллерта

Акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно заінтригувала зізнанням, що любить аб'юз, розкрила причину розриву з Олександром Еллертом. Як пояснила "Холостячка", їхні стосунки були для неї постійним стресом, тому вона прийняла рішення розійтися.

Про це 32-річна Ксюша розказала "Світському життю".

Ксенія підтвердила, що це вона вирішила розірвати стосунки фото з instagram мішиної

"У нас були чудові стосунки. В них було дуже багато чого яскравого та позитивного, багато плюсів. Але, звісно, були й мінуси. Різні сторони кожної людини, які повинні притертися, знайти щось таке спільне. І ми намагалися це зробити, але, на жаль, цього не вийшло", - зазначила вона.

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"У нас були й сварки, і постійні ці емоційні сплески, і я розуміла, що це занадто і так не можна, я відчувала себе в цьому дуже погано, і це постійний біль, його витримувати дуже складно. Ми з ним емоційні люди, і я розуміла, що ми просто заблукали і виходу немає", - додала Мішина.

Зі слів акторки, однією з головних причин сварок було те, що вона багато працює.

"Я зрозуміла, що не можу більше існувати в цих стосунках. Що мені дуже боляче, дуже неприємно. І йому теж дуже боляче, і він не знає, як це розрулити. І прийняти таке рішення, мені здається, було правильно", - наголосила вона.

Зірці було боляче

Тим не менш, зірка не виключає, що в цій лавсторі ще не поставлено останню крапку.

"Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, як ми будемо далі існувати, чи будемо разом", - зізналася вона.

"Я бачила велику цінність у цих стосунках. Але коли ти знаходишся в постійному стресі, воно так поступово йде на "ні"... Жінка в постійному стресі не може довго існувати", - сказала Мішина.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія відверто розказала про те, як панічні атаки довели її до психіатричної лікарні.

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