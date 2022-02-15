"В очікуванні малюка": Maruv ошелешила ФОТО з животиком

Співачка Maruv, яка 15-го лютого святкує свій 31-ий день народження, підготувала великий сюрприз для своїх фанів. Зірка запостила серію фото в обтислій латексній сукенці, яка підкреслила її живіт - теж великий.

"Та дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми в очікуванні малюка - вважаю це найчудовішим подарунком!", - написала артистка, тегнувши свого чоловіка Олександра.

Несподіванка від Maruv фото з instagram maruv

Коментатори засипали Ганну привітаннями. Oдначе не варто виключати й можливості того, що насправді це лише пранк.

Може, артистка "вагітна" новою піснею чи альбомом?

Хай там як, але животик Ганні личить

До слова, на квітень у Maruv запланований тур містами США.

Нагадаємо, в січні співачка демонструвала фігурку в купальнику на відпочинку в Дубаї.

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