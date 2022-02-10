"Це – в першу чергу бізнес, а не кум, брат… ху*к і відкат": Maruv пояснила, чому українські артисти їдуть до Росії
Співачка Maruv (справжнє ім’я – Анна Корсун) має на своєму рахунку кілька скандалів через виступи в Росії.
Свою мотивацію та позицію з цього приводу співачка взялася висловлювати в сторіс Instagram, відповідаючи на питання підписників.
На думку Анни, в Україні недостатньо можливостей для реалізації. Особливо в контексті системності шоу-бізнесу.
"В Україні нема ні лейблів, ні філіалів крутих стрімінгових сервісів. Не дуже справи з авторським правом та монетизацією. Сфера шоубізу та розважального контенту не дуже розвинена. Всі артисти хочуть бути почутими й побаченими. Отримувати достойний дохід від плодів своєї інтелектуальної власності. А для цього потрібна робоча структура, яка у нас на жаль, не розвинена до належного рівня. Ну і тому, що шоубізнес – це в першу чергу бізнес. А не кум, брат, подруга, сват, а потім ху*к і відкат", – вважає Maruv.
Нагадаємо, співачка неодноразово виступала у Росії, а також забирала нагороди та премії від російських видань. А під час проблем із поверненням до України після чергового концерту у Москві, Maruv назвала українське консульство "конченим".
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