Каньє Веста і Джулію Фокс запідозрили у відкритих стосунках

Американський репер Каньє Вест та акторка Джулія Фокс неодноразово підтверджували інформацію про свої стосунки. Однак ніхто з них не вдавався у деталі цих взаємин.

Днями музиканта помітили у компанії моделі Чані Джонс, яка дуже схожа на колишню Веста Кім Кардашян.

А згодом видання Page Six, посилаючись на інсайдера, повідомило, що Каньє та Джулія перебувають у відкритих стосунках.

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"Їхні стосунки вищі за традиційні норми, бо вони – дорослі люди, які просто обоє бажають одне одному щастя. Між ними нема ревнощів чи негативної атмосфери", – сказав інсайдер.

Ані Вест, ані Фокс поки не прокоментували ситуацію.

Ось так виглядає Чані фото instagram@chaneyjonesssss

Нагадаємо, нещодавно Фокс та Каньє гульнули на камерній вечірці з Мадонною.

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